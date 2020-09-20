В Запорожье в воскресенье, 20 июля, впервые состоялась правозащитная акция - прайд за права ЛГБТ.
Как сообщает Радио Свобода, в марше приняли участие участники как из Запорожья, так и из Киева, Харькова, Херсона и других городов.
Активисты с тематическими плакатами с надписями "Запорожье - город без стереотипов", "Позволь мне быть" и другими прошлись по улицам города. По завершении шествия представители оргкомитета зачитали требование к центральным органам власти, в том числе, в частности, ввести в Украине институт регистрируемого гражданского партнерства.
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Место проведения прайда пикетировали представители отдельных религиозных общин, в частности организации "Традиция и порядок".
По завершении прайда для участников были организованы автобусы, которые отвезли их в безопасное место, откуда те уже могли самостоятельно поехать в нужном им направлении. Чтобы активисты могли добраться к автобусам, полиция создала живой коридор. В это время трое противников проведения акции попытались прорвать оцепление правоохранителей.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, в правозащитном мероприятии приняли участие около 500 участников из разных регионов страны.
"Во время акции агрессивно настроенные молодчики пытались бросать петарды и яйца по активистам", - говорится в сообщении.
Полиция за нарушение общественной безопасности и общественного порядка задержала трех человек, среди них одного мужчину, который вынул оружие и направил в сторону участников мероприятия. Их доставили в отдел полиции для дачи объяснений.
На двух задержанных 39-летних местных жителей составили административные протоколы по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение полицейскому". У одного из нападавших изъяли револьвер "Флобер".
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