Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га.

Пожар возле с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области, возникший 2 сентября в лесном массиве, локализован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

«В 13:17 4 сентября пожар локализован. Открытого огня нет, тушатся оставшиеся отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра», - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлены 73 сброса (254 тонны воды).

Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). Уничтожено 22 жилых дома в с. Воробьевка, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

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2 сентября вблизи с. Воробьевка Двуречанского района возник пожар. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка.

Также 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 га.

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Автор: Инна Андалицкая