В Киевской области на территории военного полигона в Девичках тушат лесной пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице вFacebook.
"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. К месту возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.
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Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
Жителей военного городка призывают сохранять спокойствие, соблюдать правила противопожарной безопасности и по возможности оставаться дома.
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