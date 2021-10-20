В Киеве состоялся большой форум для шефов с участием мишленовских поваров из ЕС

Основной целью мероприятия стала поддержка гостинично-ресторанного бизнеса в Украине.

Компания "METRO Украина" провела масштабное мероприятие для профессионального украинского HoReCa-сообщества (гостинично-ресторанный бизнес) – METRO Chef Forum, которое состоялось 19 октября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на западе своим профессиональным мастерством и экспертизой с участниками форума поделились звездные шефы из Европейского Союза, среди которых были 3 мишленовских шефа из Австрии, Франции и Португалии, сотрудничающих с METRO в этих странах.

Программа мероприятия, которое посетило более 500 украинских рестораторов и шеф-поваров со всех уголков Украины, состояла из теоретического блока относительно тонкостей управленческих аспектов ведения ресторанного бизнеса с участием экспертов ресторанного бизнеса и крупного блока практических мастер-классов.

По словам генерального директора "METRO Украина" Елены Вдовиченко, основная цель проводимого форума – это собраться вместе представителям HoReCa-индустрии и обсудить важные вопросы дальнейшего развития.

"Основная цель нашего мероприятия – это создание инновационной коммуникационной платформы, где мы, как международная компания, можем поделиться новыми решениями для украинской HoReCa-индустрии", - сказала Вдовиченко.

Она также подчеркнула, что "METRO-Украина" в период коронакризиса продолжает поддерживать HoReCa-индустрию в Украине, помогая предпринимателям в финансовых, юридических вопросах и предоставляя бесплатные цифровые решения для облегчения ведения их бизнеса.

"Во всем мире HoReCa-индустрия является для нас стратегическим партнером. И наша задача здесь, на рынке Украины, также поддерживать и развивать HoReCa-индустрию. Во время ковида, когда был период локдауна, наши клиенты из гостинично-ресторанной сферы сталкивались с финансовыми сложностями. И мы показали себя надежным партнером для наших клиентов. Кроме обеспечения качественными продуктами по оптовым ценам, мы помогаем им также и с финансовой точки зрения, предлагая реструктуризацию кредитной задолженности и помогаем эффективно вести бизнес, бесплатно предоставляя им digital-инструменты для упрощения операционной деятельности. Еще одним важным направлением нашей поддержки является развитие профессиональной экспертизы наших HoReCa-клиентов, в том числе и с помощью образовательных мероприятий для шефов и владельцев ресторанного бизнеса. Примером такой поддержки является сегодняшний METRO Chef Forum, который мы проводим уже во второй раз в этом году", - отметила Вдовиченко.

Также она отметила, что подобные форумы вдохновляют компанию на дальнейшее развитие и усовершенствования, чтобы стать еще более эффективным и полезным партнером для своих клиентов.

"Еще одним важным аспектом этого мероприятия является то, что мы получаем вдохновение на работу в следующем году. То есть мы слушаем наших клиентов, что им нужно, где мы можем еще помочь, чтобы HoReCa-индустрия продолжала развиваться в целом в нашей стране", - сказала Вдовиченко.

Справка УНИАН. "METRO Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За 17 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании "METRO Украина" за 2019/2020 финансовый год (октябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.) составил 754 млн. евро. "METRO Украина" входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая свыше 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже на протяжении 7 лет подряд компания входит в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 97 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2019/2020 финансовом году составил 25,6 млрд евро.

Автор: Григорий Бондарь