В результате инцидента также сломался томограф стоимостью более 100 тысяч долларов.

В Одессе пациентку на коляске магнитом засосало в аппарат для магнитно-резонансной томографии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Х**вая Одесса».

По их данным, инцидент произошел в частной клинике на Космонавтов, 10,к1. Пациент с инвалидностью якобы проигнорировал правила техники безопасности и заехал на коляске в кабинет для проведения МРТ.

«Пока медики отвернулись, открыл дверь, где должны были делать МРТ, и его магнитом вместе с коляской засосало внутрь», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед проведением МРТ медики в обязательном порядке требуют снять все металлические предметы, дабы они не притягивались магнитом.

Информацию о несчастном случае также подтвердили ТСН.ua в клинике. По их данным, инцидент произошел вчера, 2 июня.

"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождала пациента на проведение томографии. Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло - это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля ", - рассказал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.

В результате пострадала пациентка, которая находилась в коляске, и медработница центра. Травмированную пациентку доставили в медучреждения с телесными повреждениями.

В своем заявлении пострадавшая приносит извинения, что нарушила технику безопасности.

В результате инцидента также сломался томограф стоимостью более 100 тысяч долларов.

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Автор: Денис Прядко