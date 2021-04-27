Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В Одессе под домашний арест отправлен мужчина, который приставил к виску стоматолога пистолет и угрожал его застрелить.

Читайте такжеВ Киеве подросток зарезал родителей с братом и жил с телами несколько дней – полицияКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, конфликт произошел в одной из стоматологических поликлиник города. В это лечебное учреждение мужчина пришел со своей пятилетней дочерью, которую привел на прием к врачу.

Отмечается, что в клинике ребенок во время приема расплакался, на что отец отреагировал агрессией – начал с медработниками конфликт, в разгар которого приставил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой.

Правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали 34-летнего злоумышленника и изъяли у него оружие.

Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как уточнил УНИАН представитель главка, конфликт с врачом произошел 23 апреля.

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Автор: Лариса Козовая