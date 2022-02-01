Парень начал убегать от машины патрульных, а когда его догнали, он упал на землю и имел признаки наркотического опьянения.

В Днепре патрульные нашли подростка, который исчез 5 дней назад. Правоохранители случайно заметили 16-летнего парня, а тот начал от них убегать и вел себя крайне неадекватно.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Telegram.

31 января примерно в 6:00 утра на улице Юлиуша Словацкого патрульные заметили подозрительного парня, который сразу начал убегать, когда увидел машину правоохранителей. Копы его догнали, но тот вел себя очень странно.

"Парень вел себя неадекватно - упал на землю, громко кричал. Полицейские заметили, что он имеет признаки наркотического опьянения и вызвали скорую помощь", - рассказали в пресс-службе.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове нашли застреленным мужчину, которого считали пропавшим.

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