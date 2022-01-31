На родителей ученика составили админпротокол, им грозит штраф.

В Днепре полицейские получили информацию о "минировании" учебного заведения. Однако впоследствии стало известно, что это была неудачная шутка ребенка. Правоохранители разоблачили семиклассника, который сделал ложное сообщение о минировании школы.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 31 января около 10:00 на линию "102" поступило сообщение о заминировании школы в Новокодакском районе Днепра.

"Из учебного заведения эвакуировали почти 300 детей и персонал, после чего работники взрывотехнической службы и кинологи обследовали здание школы и прилегающую территорию. В результате никаких взрывных или опасных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что о заминировании школы сообщил ученик седьмого класса другой школы Новокодацкого района. В присутствии родителей 12-летний мальчик объяснил, что это была шутка. О последствиях своих действий ребенок не догадывался.

Читайте такжеВ Черновцах "заминировали" ряд ТЦ и дома (фото)За ложное сообщение о заминировании учебного заведения на родителей ребенка полицейские ювенальной превенции составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Родителям школьника грозит штраф.

Также за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 УКУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве "заминировали" аэропорт, железнодорожный вокзал и школы.

Вас также могут заинтересовать новости: