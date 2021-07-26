Сейчас девушка в ожоговом отделении. Из-за глубокого ожога она нуждается в пересадке кожи.

18-летняя жительница Сарн в Ривненской области получила глубокий химический ожог после посещения женщины, оказывающей парикмахерские услуги.

Сейчас девушка в ожоговом отделении и нуждается в пересадке кожи, говорится в сюжете ТСН.

По словам пострадавшей, она хотела покрасить волосы и по совету подруги обратилась к мастерице, работающей дома. Однако во время окрашивания вдруг сильно начала печь кожа на голове.

Парикмахерша же заверила, что это нормально.

Читайте такжеВ Чернигове массажистку будут судить за случайное убийство клиентки"Я ей сказала, что жжет голова. Она говорит: "При мелировании это хорошо, потому что мелирование любит тепло", - рассказала девушка.

Клиентка терпела, а когда уже была не в состоянии, краску смыли. На следующий день на том месте начали выпадать волосы и открылась рана. В больнице сказали: это глубокий химический ожог.

Девушка написала заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что женщина, занимавшаяся покраской, даже не имела парикмахерского образования. Общаться с журналистами она отказывается.

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Автор: Катерина Комолова