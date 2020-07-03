На Полтавщине коп сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации (фото)

Инцидент произошел во время надевания наручников.

В г. Кременчуг Полтавской области полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

«Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подследственность уголовного преступления определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Кроме этого, местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

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