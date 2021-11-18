Его со вчерашнего вечера держат в изоляторе.

Киевского активиста Сергея Бондаря обвиняют в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа за то, что он назвал прокурора петухом.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал адвокат Бондаря Виктор Мороз.

Он сообщил, что вчера Бондарь вместе со своими товарищами – членами муниципальной стражи Киева, бывшими атошниками пришли в Соломенский районный суд для того, чтобы поддержать своего собрата Игоря Мари, которому рассматривали изменение меры пресечения.

Уже после завершения судебного заседания на улице возле суда произошла словесная перепалка между Бондарем и прокурором Андреем Зайцем.

Читайте такжеНа Хмельнитчине произошел пожар, погибли четверо детей (видео)Прокурор сказал, что членов муниципальной стражи специально свезли под суд, а Бондарь вспомнил Зайцу о том, что он в свое время принимал участие в преследовании майдановцев, представляя интересы обвинения в судах, где майдановцам избирали меры пресечения, и назвал прокурора петухом.

Прокурор написал заявление в полицию, что якобы Бондарь ему угрожал. Бондаря полицейские задержали, при этом 5 часов не допускали к нему адвоката и пытались оформить задержание с фейковыми понятыми: у одних не было документов, а другие, скорее всего, были представителями правоохранительных органов. Около полуночи Бондаря вывезли в изолятор временного содержания.

Также Мороз рассказал, что пока подозрение Бондарю еще не вручено, он продолжает находиться в ИВС.

"Сейчас Бондарь в ИВС без подозрения, с протоколом задержания, составленным с грубыми нарушениями, на словах ему вменяют ч. 1 ст. 345 – Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа. Прокурор сказал ребятам, что их под суд согнали. Прокурору ответили, что вы очень ошибаетесь и видимо, вы немного не той ориентации. После этого прокурор написал заявление, что он потерпевший и следователи полиции взялись очень рьяно за это его заявление", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что в метрополитене Харькова бывший полицейский открыл стрельбу после замечания про защитные маски.

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Автор: Дмитрий Хилюк