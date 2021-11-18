Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В метрополитене Харькова произошла ночная стрельба из-за ношения защитных масок. Стрелял бывший полицейский.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Инцидент произошел 17 ноября. В вагоне поезда между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ДПС в Харьковской области и группой студентов возник словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина сделал студентам замечание относительно неправильного ношения масок, а они в ответ начали нецензурно ругаться в его адрес.

Читайте такжеНа Хмельнитчине произошел пожар, погибли четверо детейПосле выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Тогда он достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Он объяснил свои действия необходимой самообороной.

По процессуальному руководству Слободской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как проинформировали в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, в результате конфликта за медицинской помощью обратился 23-летний мужчина. Он получил травму стопы. От госпитализации пострадавший отказался.

В полиции уточнили, что 44-летний мужчина стрелял из травматического пистолета.

Ранее сообщалось, что харьковчанка обвинила врачей в смерти своего отца, который умер из-за коронавируса.

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Авторы: Светлана Макринская, Людмила Жерновская