Начальник отделения Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции Киева Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходил на связь. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева в социальной сети Facebook.

В частности, сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

"Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - отмечается в сообщении.

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

В то же время Telegram-каналы сообщают, что из Дарницкого управления полиции из камеры хранения исчезли 400 тысяч долларов.

Впоследствии Полиция Киева заявила, что Юрий Рыбянский был задержан.

"Полицейского разыскали в Ривненской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", - добавили в сообщении.

