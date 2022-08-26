Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет.

В Киеве к 6 годам лишения свободы приговорена женщина, снимавшая 5-летнюю дочь для порноконтента.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Отмечается, что начиная с 2017 года, 29-летняя обвиняемая систематически совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери, которой на тот момент исполнилось всего 5 лет. Свои действия женщина снимала на мобильный телефон и распространяла это видео в сети Интернет.

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Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет и только после вмешательства правоохранителей были прекращены.

Женщину осудили по фактам развращения малолетнего ребенка, а также изготовление, хранение и распространение детской порнографии (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

"Учитывая то, что прокурор в прениях ориентировал суд на назначение женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы, Деснянская окружная прокуратура города Киева готовит на приговор апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правоохранители города Киева разоблачили и сообщили о подозрении 40-летней гражданке по факту хранения и сбыта детской порнографии.

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