В заведении находилось около ста человек – все они были без индивидуальных средств защиты.

Во Львове правоохранители прекратили работу одного из городских ночных клубов, который работал во время карантина выходного дня.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, несмотря на ограничения, в заведении находились примерно сто человек без индивидуальных средств защиты.

Читайте такжеНападение с ножом на украинских студентов в Польше: подозреваемый сдался полицииНочной клуб на улице Петрушевича был открыт в субботу, 28 ноября. Заведение работало за закрытыми дверями, войти можно было только по предварительной записи или по звонку.

Правоохранители установили, что около 1:00 ночи в заведении находились около ста человек – посетителей и работников, все они были без масок.

Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился.

По факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривень, или ограничение свободы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Алина Вишневская