Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей рассказала о ее физическом состоянии

Предыдущий адвокат, отметила юрист, не подавал никаких ходатайств.

Потерпевшая в результате изнасилования двумя копами в Кагарлыке нуждается в психологе и охране.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала новый адвокат женщины Елена Сотник.

По ее словам, в первую очередь потерпевшую необходимо обеспечить охраной, однако правоохранители с этим не спешат.

«Те постановления ходят из одного ведомства в другое. Круглосуточную персональную охрану полиция якобы не может обеспечить. Очень много вопросов, о которых мы будем публично говорить и требовать обеспечения охраны для свидетеля, который сегодня находится под угрозой и в опасности», – сказала юрист.

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Сотник пояснила, что стала защитницей в суде женщины, поскольку были сомнения относительно предыдущего адвоката.

«Он достаточно серьезно блокировал выход на связь. Более того, к Нели доступ был серьезно ограничен. Никто из адвокатов, которые хотели ей помочь, не могли никоим образом с ней поговорить. Это вызвало подозрения», – рассказала женщина.

Предыдущий адвокат, отметила Сотник, не подавал никаких ходатайств. Сейчас защита будет ходатайствовать о дополнительных следственных действиях, доказательствах и экспертизе. Кроме того, защита хочет, чтобы потерпевшую допросили на полиграфе и фиксировали ее показания в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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