Мужчина закрыл женщине рот и нос, она тяжело дышала, а после этого умерла.

В Киеве мужчина случайно убил партнершу во время полового акта. Свою вину он не отрицал и отметил, что не желал женщине смерти.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, однако его освободили от отбытия наказания с испытательным сроком. Об этом говорится в решении, которое уже опубликовали в Едином реестре судебных решений в Украине.

Инцидент произошел 19 ноября в 2020 году. Мужчина встретился со своей знакомой, они купили алкоголь и пошли к ней домой. В квартире женщины пара сначала распивала спиртные напитки, после чего между ними возникла интимная близость.

После полового акта мужчина предложил знакомой совершить еще один акт "неестественным путем". Женщина согласилась.

"Он встал сзади от потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил потерпевшую, которая тяжело дышала. Он ушел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию", - говорится в решении Соломенского суда, который вынес приговор для мужчины.

Своими действиями киевлянин помешал женщине свободно получать кислород, что и привело к ее смерти. Экспертиза показала, что она умерла в результате механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта.

Читайте также"Целил в дичь": в Одесской области мужчина во время охоты застрелил своего друга"Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого - первое привлечение к уголовной ответственности, чистосердечное раскаяние в содеянном, оказание содействия органу досудебного следствия, тяжелые семейные обстоятельства, которые выражаются в том, что он осуществляет уход матери, не имеющей возможности самостоятельно двигаться, суд считает, что человек может быть исправлен без изоляции от общества", - отмечено в решении, согласно которому мужчине присудили условный срок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полуголая девушка во время секса выпала из окна и пробила крышу авто.

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Автор: Виолетта Орлова