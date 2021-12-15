Мужчина отметил, что не сильно огорчился, ведь велосипед был "стареньким".

В Киеве произошел курьезный парадокс. У журналиста украли велосипед, пока в это время он брал интервью у начальника столичной полиции.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам пострадавший - журналист "РБК" Олег Черныш.

Он написал о случившемся, назвав инцидент "киевским парадоксом". В тот момент, когда журналист брал интервью у начальника киевской полиции, у него крали велосипед. По словам пострадавшего, его двухколесный транспорт похитили прямо из-под квартиры.

Велосипед был "прикован" к стене и спрятан за дверью общего с соседями журналистам коридора. Пострадавший отметил, что его радует лишь одно - транспорт был "стареньким и покоцанным", а также недорого стоил.

Читайте такжеДепутат от партии Порошенко "перепутала" его с Зеленским и рассмешила сессионный зал (видео)В комментариях пользователи отметили, что они сочувствуют журналисту, но при этом сам инцидент выглядит смешно. Ведь парадокс действительно забавный.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном курьезном инциденте, который сегодня случился в Украине. Так, под Житомиром главная елка порвала интернет-провода и упала прямо во время установки.

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Автор: Полина Кузенко