Глава МВД назвал ситуацию с избиением ветерана позорной.

В Черкасской области начата служебная проверка относительно возможной бездеятельности полицейских по делу об избиении ветерана в Смеле. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - отметил глава министерства.

Он также добавил, что руководитель Нацполиции доложил о первых результатах.

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"Начата служебная проверка относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских", - рассказал Клименко.

Избиение ветерана в Смеле Черкасской области - детали конфликта

В конце августа житель Смелы, ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко опубликовал сообщение о том, что разыскивает машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

В начале сентября появилось видео избиения двумя мужчинами Гончаренко в Смеле. На нем видно группу мужчин, которые выясняют отношения. Один из них дважды ударил по голове человека в военной форме. После того, как ветеран упал, ему нанес удар другой участник конфликта. Пострадавшего также заставляли извиняться.

По данным СМИ, избил ветерана местный уголовник Вадим Долотенко. Журналисты отметили, что спустя почти неделю после конфликта полиция не открыла уголовное дело. В частности, пресс-секретарь местной полиции Зоя Вовк объяснила, что пострадавший на видео мужчина отказался от собственного заявления, поэтому оснований для открытия дела не было.

9 сентября полиция Черкасской области сообщила об открытии производства по факту избиения бывшего военнослужащего. Сейчас его расследуют как хулиганство.

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