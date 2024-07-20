Поговаривают, что отключение электроэнергии способствовали убийце, отметил Леонов.

Если окажется, что убийцы Ирины Фарион уже нет в живых, то это однозначно будет говорить о том, что это российский след, причем прямой. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV.

"Есть важный нюанс. Если стрелка убили, то это однозначно будет говорить о том, что это российский след, причем прямой. Это такой почерк российских спецслужб. Убить исполнителя для того, чтобы спрятать концы в воду", - считает он.

По словам эксперта, поговаривают, что отключение электроэнергии способствовали убийце в том, что не все камеры работали: "И четко отследить, куда он пошел, довольно трудно".

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"И здесь есть еще один момент. Как я считаю, если по горячим следам его не задержали, это значит, что и отход тоже готовился", - добавил Леонов.

Убийство Ирины Фарион - какие есть версии

По мнению Леонова, наиболее вероятными версиями убийства Ирины Фарион могут быть или российский след, или личная неприязнь:

"Будем честными, Ирина Фарион хоть и критиковала очень многих политиков, но все же это происходило в течение лет. И до этого не было никаких эксцессов. То есть по меньшей мере для украинского политикума это не характерно. Это не было реакцией со стороны именно украинского политикума".

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