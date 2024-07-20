Россияне уже используют убийство Фарион, чтобы продвигать свои пропагандистские тезисы, отметил Александр Леонов.

Наиболее вероятными версиями убийства Ирины Фарион могут быть или российский след, или личная неприязнь. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV.

"Будем честными, Ирина Фарион хоть и критиковала очень многих политиков, но все же это происходило в течение лет. И до этого не было никаких эксцессов. То есть по меньшей мере для украинского политикума это не характерно. Это не было реакцией со стороны именно украинского политикума", - считает он.

По мнению эксперта, если речь идет о ее политической деятельности, то за убийством стоит или Россия, или кто-то, кто ей симпатизирует:

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"Как бы нам не хотелось, но к большому сожалению, люди, которые симпатизируют России и готовы что-то делать, чтобы продемонстрировать эту симпатию, остались в Украине. Мы не можем это игнорировать".

При этом Леонов добавил, что россияне уже используют убийство Фарион, чтобы продвигать свои пропагандистские тезисы:

"Во-первых, они рады, что человек, который очень радикально отстаивал позицию украинского языка, убит. И это, по мнению россиян, доказывает, что в Украине выступают против украинизации, выступают против украинского языка. Собственно говоря, такая искаженная логика, но ее проталкивают. Особенно используют недавний скандал, когда Ирина Фарион зацепилась с военными по поводу языка, был конфликт. И хотят навязать, что это военные сделали… Поэтому мы должны очень осторожно относиться к версиям. Потому что, очевидно, что это выгодно России. Вообще любая ситуация, которая ослабляет Украину, России выгодна".

Убийство Фарион - актуальные новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе расследования убийства Ирины Фарион 19 июля продолжается опрос свидетелей, отрабатываются все доступные камеры наблюдения и проводится обследование территории нескольких районов Львова:

"Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка насчет расследования убийства Ирины Фарион".

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