Наиболее вероятными версиями убийства Ирины Фарион могут быть или российский след, или личная неприязнь. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV.
"Будем честными, Ирина Фарион хоть и критиковала очень многих политиков, но все же это происходило в течение лет. И до этого не было никаких эксцессов. То есть по меньшей мере для украинского политикума это не характерно. Это не было реакцией со стороны именно украинского политикума", - считает он.
По мнению эксперта, если речь идет о ее политической деятельности, то за убийством стоит или Россия, или кто-то, кто ей симпатизирует:
"Как бы нам не хотелось, но к большому сожалению, люди, которые симпатизируют России и готовы что-то делать, чтобы продемонстрировать эту симпатию, остались в Украине. Мы не можем это игнорировать".
При этом Леонов добавил, что россияне уже используют убийство Фарион, чтобы продвигать свои пропагандистские тезисы:
"Во-первых, они рады, что человек, который очень радикально отстаивал позицию украинского языка, убит. И это, по мнению россиян, доказывает, что в Украине выступают против украинизации, выступают против украинского языка. Собственно говоря, такая искаженная логика, но ее проталкивают. Особенно используют недавний скандал, когда Ирина Фарион зацепилась с военными по поводу языка, был конфликт. И хотят навязать, что это военные сделали… Поэтому мы должны очень осторожно относиться к версиям. Потому что, очевидно, что это выгодно России. Вообще любая ситуация, которая ослабляет Украину, России выгодна".
Убийство Фарион - актуальные новости
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе расследования убийства Ирины Фарион 19 июля продолжается опрос свидетелей, отрабатываются все доступные камеры наблюдения и проводится обследование территории нескольких районов Львова:
"Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка насчет расследования убийства Ирины Фарион".