ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6 в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.

Об этом информирует ГБР на своем официальном сайте.

Согласно данным следствия, в ночь на 26 июля 2021 года инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он уехал в безлюдное место, где изнасиловал ее.

Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

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Инспектору сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве иностранец-нелегал изнасиловал молодую девушку.

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