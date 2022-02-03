Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

В Кривом Роге мужчина попытался изнасиловать продавщицу прямо в магазине.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу Криворожской районной полиции.

Инцидент произошел в магазине одежды. На видео можно увидеть, как мужчина указывает на стеллажи с одеждой и что-то говорит женщине. Когда она подходит к отделу нижнего белья, он со спины нападает на нее.

Продавщица сопротивляется и пытается его оттолкнуть, но он силой стягивает с нее кофту.

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Ранее сообщалось, что в Киеве иностранец-нелегал изнасиловал молодую девушку.

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