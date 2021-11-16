Злоумышленники собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой"

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Злоумышленников финансировала РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

"Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах.

По данным ведомства, после этого они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Читайте такжеСБУ разоблачила крупную сеть COVID-аферистов в Киеве и двух областяхТакже во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия.

Имя лидера злоумышленников, которому сообщили о подозрении, правоохранители не назвали. Однако недавно УНИАН уже сообщал, что СБУ пришла с обысками к известному львовскому "антиваксу" Остапу Стахиву.

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Автор: Светлана Макринская