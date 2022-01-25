В Днепропетровской области водитель застрял прямо на рельсах / фото ГСЧС
В Никопольском районе Днепропетровской области мужчина завис на рельсах при попытке переехать путь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
Инцидент произошел возле поселка городского типа Червоногригорьевка. Водитель Skoda застрял на железнодорожных путях и не мог самостоятельно выехать.
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В Днепропетровской области водитель застрял прямо на рельсах / фото ГСЧС
Зачем водитель решил пересечь колею не на переезде осталось непонятным.
В Днепропетровской области водитель застрял на рельсах