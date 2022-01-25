Из-за этого пришлось остановить движение электрички.

В Никопольском районе Днепропетровской области мужчина завис на рельсах при попытке переехать путь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Инцидент произошел возле поселка городского типа Червоногригорьевка. Водитель Skoda застрял на железнодорожных путях и не мог самостоятельно выехать.

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Спасателям пришлось остановить на короткий срок движение электрички, чтобы вытащить легковушку. Это сделали с помощью лебедки от пожарного автомобиля

Зачем водитель решил пересечь колею не на переезде осталось непонятным.

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