В Днепропетровской области водитель застрял прямо на рельсах / фото ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области мужчина завис на рельсах при попытке переехать путь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области. 

Инцидент произошел возле поселка городского типа Червоногригорьевка. Водитель Skoda застрял на железнодорожных путях и не мог самостоятельно выехать. 

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Спасателям пришлось остановить на короткий срок движение электрички, чтобы вытащить легковушку. Это сделали с помощью лебедки от пожарного автомобиля 

В Днепропетровской области водитель застрял прямо на рельсах / фото ГСЧС

Зачем водитель решил пересечь колею не на переезде осталось непонятным. 

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