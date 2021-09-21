В Одесской области местный житель убил пенсионерку. Мужчина зарубил пожилую женщину топором посреди улицы. Ее тело с рублеными ранами нашли прохожие.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
20 сентября 67-летнюю жительницу села Надеждовка Болградского района нашли мертвой посреди улицы.
"Ее тело с рублеными ранами обнаружили односельчане и сообщили о происшествии в полицию", - рассказали в главке.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве, ранее судимого за аналогичное преступление 45-летнего односельчанина пенсионерки.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к этому убийству.
Читайте такжеВ Харькове душевнобольная завалила квартиру мусором (фото)Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас задержанный ждет избрания меры пресечения.
О мотивах жестокого преступления пока не сообщается.
Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном случае убийства топором в Одесской области. Недавно там нашли тело тяжелобольного мужчины с рублеными ранами лица.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- В Житомире мужчина сдал чужое авто на лом, потому что оно "простаивало" во дворе
- Привязал к скамейке и бил до смерти: на Львовщине арестовали убийцу собаки
- В Запорожской области разоблачили женщину, которая подделывала ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов
- Мужчина хотел покончить с собой и взорвал дом, но его спасли (фото)
- В Одессе голый мужчина сидел возле "Вечного огня" и ругался на прохожих