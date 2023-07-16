Возможно, злоумышленник употреблял наркотики, отметили в полиции.

Следователи выяснили, что в воскресенье днем, 16 июля, в Харькове 20-летний парень убил свою мать, отчима и 10-летнюю сестру в квартире, расположенной на ул. Метростроителей.

После совершения преступления он вызвал машину через службу такси и, угрожая водителю ножом, угнал авто и после этого возле перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев-Широнинцев устроил аварию, в результате которой погиб мужчина в возрасте 52 года, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал в комментарии "Суспільне Харків", что по предварительным сведениям, парень мог употреблять наркотические вещества. По его словам, во время предварительного допроса задержанный сказал следователям, что "совершить убийство его заставил Люцифер, вселившийся в мужчину".

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Подозреваемого зовут Никита. Его дядя Дмитрий Калиниченко рассказал, что парень накануне преступления переехал в квартиру, в которой жили его родные - 49-летняя мать, 70-летний дед-отчим и сестра Настя.

"Все было хорошо, ничего не предвещало беды. День назад сказали, что приехал сын и будет снова жить дома. До этого он проживал с какой-то женщиной. Все было нормально", - добавил родственник задержанного и отметил, что парень родился в Германии и хорошо учился. Дяда думал, что Никита "поедет туда к отцу, но что-то случилось у него в голове".

Мужчина также рассказал, что его племянник не проявлял агрессии, был спокойным парнем. "...Возможно, это было какое-то влияние, например, друзей... Видел его в апреле. Он говорил, что живет с женщиной, работает. Я за него порадовался", - поделился Калиниченко.

Интересные новости Харькова - что надо знать

Днем 16 июля стало известно, что в Харькове молодой человек убил троих своих родных, а потом угнал машину Daewoo Lanos и совершил смертельное ДТП. Правоохранители также опубликовали фото окровавленного ножа. Подозреваемого задержали - это 20-летний парень.

Напомним, 31 мая возле Харькова случилась трагедия - в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования в результате взрыва погибли двое курсантов, а еще один - получил ранения. Позже сообщалось, что взрыв произошел из-за снаряда к самоходной артустановке "Пион".

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