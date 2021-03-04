В городе вводили план-перехват. В итоге автомобиль нашли, угонщику удалось скрыться.

В Киеве накануне вечером неизвестный злоумышленник с оружием похитил автомобиль и скрылся.

Детали инцидента на странице в Facebook описывает "Киев оперативный".

"GTA в Киеве. Примерно в 22:00 на линию 102 поступил вызов от пострадавшего, который уверял, что пару минут назад на Касияна неизвестный остановил его автомобиль Honda. Далее под угрозой пистолета он отобрал автомобиль и скрылся в сторону улицы Конева", - сказано в сообщении.

Полиция объявила план-перехват и вскоре нашла угнанное авто на улице Теремковской. Злоумышленнику удалось скрыться.

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Автор: УНИАН