В сентябре Богдан заявлял, что его допрашивали по делу о "вагнеровцах".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону после длительного медийного затишья.

Здороваясь, они начали с обмена любезностей.

Телеведущий заявил, что экс-главе ОП якобы грозит заключение, на что Богдан ответил, что заключение грозит и ведущему.

Гордон: Я рад, что ты сегодня пришел на это интервью. Тем более рад, что тебя вообще уже должны были посадить. Тебя собирались посадить?

Богдан: Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить.

Гордон: Да?

Богдан: Да, там уже последняя стадия безумия. Там всех сажают. Причем, там уже пачками пошли. Последний где-то в ноябре.

Что предшествовало

Богдан в сентябре заявил, что его допрашивали в Государственном бюро расследований по делу "вагнеровцев". Он не стал называть каких-либо фамилий и даже статей Уголовного кодекса, по которым открыто уголовное производство, заявив, что давал подписку о неразглашении.

Как писал УНИАН, в декабре Андрей Богдан отпраздновал 45-летие в компании Гордона, "слуг" и нардепа от партии Порошенко.

Андрей Богдан: работа в команде Зеленского и увольнение

В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником кандидата Владимира Зеленского по юридическим вопросам.

После победы Зеленского, 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой Администрации президента Украины. Позже возглавил Офис президента Украины, созданный вместо АП.

11 февраля 2020 года Богдан был уволен с занимаемой должности.

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Автор: Виолетта Орлова