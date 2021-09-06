Ребенок боялся своих родителей, узнали журналисты.

Замученный мальчик из Черкасс Андрей Лясов боялся своего отчима Станислава и маму Анастасию. Родители были суровыми к мальчику, заставляли считать, писать, читать, как только что-то не так – сразу наказывали.

Ребенка даже заставили приседать, рассказала Оbozrevatel мать Анастасии Лясовой 67-летняя Анна.

Женщина около трех лет прожила в Черкассах в четырехкомнатной квартире с дочерью, ее вторым мужем и Андреем. Впоследствии у пары появилась общая дочь.

Собеседница отметила, что когда-то вернулась с работы и заметила у мальчика шишку на голове. По ее словам, дочь и зять утверждали, что мальчик "головой о стенку бился".

"...Я была шокирована. Я внука тогда спросила: "Андрюша, как это ты?". А он: "Да никак" – и улыбается неестественно. Он вообще никогда ничего не рассказывал... он их боялся. Его (Станислава – Ред.) боялся", – поделилась бабушка.

Собеседница добавила, что, на первый взгляд, отчим "красиво" относился к Андрею.

Читайте такжеВ Черкассах отреагировали на смерть замученного ребенка: СМИ показали фото из-под дома умершего"Когда внука стали учить грамоты, с этого времени все и началось... Это не Настя, это ее муж. Когда маленькая (внучка – Ред.) стала топать, я ее за ручки стала водить. Как-то услышала шум из комнаты Андрюши, будто кого-то бьют. Я туда, а они (дочь и зять – Ред.) ко мне: "Не лезь", – сказала она.

Бабушка утверждает, что точно не знает, чем дочь и зять зарабатывают на жизнь. Дочь – повар, а Станислав когда-то был риэлтером. Собеседница узнала, что они работают с помощью телефона.

По ее словам, родной отец не интересовался жизнью мальчика. Женщина также сообщила, что мальчика некоторое время водили в детский сад, а примерно в 4,5 года забрали оттуда.

Смертельное издевательство над мальчиком из Черкасс – что случилось

В Черкассах 24 августа был госпитализирован 7-летний мальчик Андрей. У ребенка диагностировали гематому головного мозга, его уши были погрызены животными, а губы – оторваны. На теле мальчика нашли следы от ожогов, сделанных сигаретами.

Предварительно известно, что ребенок пролежал без сознания несколько дней.

СМИ выяснили, что к пыткам причастна неродная бабушка мальчика Виктория. Сама женщина утверждала, что ребенок упал в груды кирпичей. В конце августа органы Андрея начали отказывать.

Виктории и ее мужу Юрию Лясову объявлено о подозрении в оставлении ребенка в опасности – это ч. 3 ст. 135 ("Оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия") Уголовного кодекса. Суд решил отправить подозреваемых за решетку.

Мальчика не смогли спасти врачи – 5 сентября он умер.

Автор: Екатерина Присяжнюк