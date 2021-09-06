Сообщается, что подозреваемая Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилии.

У бабушки изувеченного 7-летнего мальчика Андрея из Черкасс, который умер после двух недель в коме, 51-летней Виктории Лясовой раньше были проблемы с законом.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, ей вручили подозрение по статье "оставление в опасности" и взяли под стражу на 60 суток.

Сообщается, что женщина не была родной бабушкой мальчику. Ребенок – сын ее невестки от предыдущего брака.

"Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилии, даже некоторое время была в розыске", – говорится в публикации.

Читайте такжеБабушка замученного ребенка из Черкасс озвучила новую версию о его травмахОтмечается, что заявителем в одном из дел выступал ее сосед Юрий Кубанский. Из-за постоянных конфликтов они много лет даже не здороваются друг с другом.

"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и моих детей облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?" – отметил мужчина.

С 2013 по 2015 год семья Лясовых фигурировала в четырех уголовных производствах. Подозреваемая вместе со своим мужем "держали в страхе весь район" из-за своего нелегального питомника из около 20-ти собак.

Вопиющий случай произошел в 2015 году: их четыре алабая якобы чуть не загрызли маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк.

Пытки мальчика из Черкасс: подробности трагической истории

24 августа в Черкассах с признаками мозговой комы госпитализировали травмированного 7-летнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

По предварительной информации, 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

Прокуратура возбудила два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Позже стало известно, что к пыткам шестилетнего мальчика в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Сама она озвучивает другую версию: якобы мальчик упал с кучи кирпичей.

30 августа у замученного семьей ребенка из Черкасс начали отказывать органы.

31 августа суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика из Черкасс, женщину взяли под стражу на два месяца.

5 сентября мальчик умер в больнице.

Автор: Катерина Шварц