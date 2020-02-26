Депутат из ОПЗЖ отгулял за около $1 миллион вечеринку в Москве – журналист (видео)

Дорогим праздником похвасталась сама жена депутата, выложив фото в Instagram.

36-летний депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Федор Христенко из Горловки потратил около миллиона долларов в Москве на празднование дня рождения своей жены.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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По словам журналиста, для праздника депутат выбрал один из самых дорогих отелей России «4 сезона» – напротив Кремля.

«На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», гонорары которых стартуют от 100 тысяч долларов», – рассказал журналист.

Дорогим праздником похвасталась сама жена депутата, выложив фото в Instagram.

Гостями вечеринки стала жена криминального авторитета из Енакиево Александра Батурина Анастасия.

По открытой информации, Батурин работал на так называемого «смотрящего» за Горловкой Юры Енакиевского, которому инкриминируют, в частности, разбой и похищение людей.

«То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором в 2019 году почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него попросили или заплатили влиятельные уголовные друзья», – сказал журналист, добавив, что бандитам «очевидно, надо своего человека в украинском парламенте, но при этом без негативного шлейфа».

Как сообщал УНИАН, бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун напомнила о Международном дне презерватива фотографией лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.