Депутат из ОПЗЖ отгулял за около $1 миллион вечеринку в Москве – журналист (видео)
36-летний депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Федор Христенко из Горловки потратил около миллиона долларов в Москве на празднование дня рождения своей жены.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
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По словам журналиста, для праздника депутат выбрал один из самых дорогих отелей России «4 сезона» – напротив Кремля.
«На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», гонорары которых стартуют от 100 тысяч долларов», – рассказал журналист.
Дорогим праздником похвасталась сама жена депутата, выложив фото в Instagram.
Гостями вечеринки стала жена криминального авторитета из Енакиево Александра Батурина Анастасия.
По открытой информации, Батурин работал на так называемого «смотрящего» за Горловкой Юры Енакиевского, которому инкриминируют, в частности, разбой и похищение людей.
«То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором в 2019 году почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него попросили или заплатили влиятельные уголовные друзья», – сказал журналист, добавив, что бандитам «очевидно, надо своего человека в украинском парламенте, но при этом без негативного шлейфа».
Как сообщал УНИАН, бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун напомнила о Международном дне презерватива фотографией лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.