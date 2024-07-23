К ее убийству готовились около месяца.

По данным следствия, исполнителем убийства языковеда Ирины Фарион является именно тот человек, которого разыскивает полиция. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Убийца готовился к преступлению длительное время, около месяца. Это не тот человек, который впервые взял в руки оружие. Мы уверены, что стрелял именно человек, которого подали в розыск. Есть свидетели, которые видели, что это именно он. Не исключаем, что у него были сообщники и что это заказное убийство", - сообщили в полиции.

По версии следствия, мужчина, которого сейчас разыскивает полиция, выбрал для себя маскировочную одежду, очки, шляпу и приходил в ней ежедневно, начиная с 11 июля, во двор Фарион и сидел возле соседнего подъезда. Он выделялся среди других, ведь в эти дни была невероятная жара, а подозреваемый часами находился на солнце в теплой одежде, даже без воды. Оставлял свое место дежурства лишь на несколько часов в обед. Иногда он имел с собой барсетку - полиция считает, что именно в ней прятал оружие.

Видео дня

Сейчас уже проведена баллистическая экспертиза. Правоохранители выяснили, что был произведен один выстрел пулей 9 мм, но из какого именно оружия, еще устанавливают.

По данным источника, убийца уже не мог откладывать преступление, поскольку Фарион на две недели собиралась ехать с внуками и дочерью на море. Мужчина просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, было отключение электроэнергии и не работали некоторые камеры наблюдения.

Однако, благодаря видео, которые удалось собрать, зафиксирован маршрут подозреваемого. Он был ежедневно одинаковым и не привлекал лишнего внимания, ведь мужчина ни разу не заходил ни в магазин, ни в аптеку, ни в другие места. На видео с камер видно, что подозреваемый имеет нетипичный язык тела и странную походку. Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы установить личность, и продолжают розыскные работы.

Убийство Ирины Фарион - что известно

Вечером 19 июля во Львове неизвестный стрелял в профессора "Львовской политехники", языковеда, экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

Нападавший скрылся, его до сих пор разыскивают. Нацполиция обнародовала фото и приметы подозреваемого в убийстве.

Правоохранители расследуют несколько версий умышленного убийства, среди которых - общественная деятельность Фарион и личная неприязнь преступника.

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