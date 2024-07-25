Ответственность за убийство языковеда и политика взяло на себя одно из неонацистских движений из России.

Полиция проверяет информацию, которую распространяют в российских СМИ, об убийстве Ирины Фарион .

Как сообщила "Суспільному" пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, правоохранители проверяют информацию о том, что ответственность за убийство Фарион взял на себя представитель российского неонацистского движения.

"Вчера во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезной для следствия", - отметила Добровольская.

Что предшествовало

Российский Telegram-канал "Астра" опубликовал информацию, что, якобы, ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России.

В частности, канал, который называет себя независимым проектом, опубликовал видео продолжительностью 10 секунд, где слышен крик неизвестной женщины. На кадрах журналисты идентифицировали несколько автомобилей, которые были на месте убийства Фарион.

Как отмечает "Суспільне" со ссылкой на источники в полиции, к убийству языковеда готовились минимум месяц. Киллером является мужчина, которого разыскивает полиция. У него могут быть сообщники, но неизвестно, как именно они были привлечены к убийству.

На вид исполнителю убийства примерно 20 лет. Это мужчина худощавого телосложения, ростом примерно 170-180 см.

Убийство Ирины Фарион во Львове - детали

Вечером 19 июля во Львове неизвестный стрелял в преподавательницу "Львовской политехники", языковеда, экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

Нападавший сбежал, его до сих пор разыскивают правоохранители. 22 июля Фарион похоронили на Лычаковском кладбище.

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