Мама девочки намеренна жаловаться на мужчину, который обидел ее дочь.

В Днепре водитель автобуса, который осуществляет перевозки по маршруту №38, грубо "оторвался" на школьнице из-за ее ученического билета. По всей видимости, мужчине не нравится, что дети могут ездить на льготных условиях. Свою злость он даже не скрывал.

Об инциденте в местном сообществе в Facebook сообщила мама девочки, которая "напоролась" на грубость водителя маршрутки.

Так, женщина написала, что она хочет узнать номер диспетчерской службы автобуса, на котором ехала ее дочь. Жительница Днепра намеренна оставить жалобу на водителя и возмущена его поступком.

Дочь женщины ехала на автобусе №38 в школу, она воспользовалась своим ученическим билетом для льготной оплаты проезда. Водитель отреагировал на это весьма странно.

Мужчина дал девочке сдачу в 2 гривни монетами по 10 копеек. Все это он делал с ехидной улыбкой, после чего обронил грубую фразу в адрес школьницы и других детей, которые ездят по ученическим проездным.

"Ездят тут всякие с ученическим, так вам и буду сдачу давать", - заявил водитель.

Читайте такжеВ Калуше мать подкинула новорожденного сына соседям: мальчик замерз насмертьПо всей видимости, мужчина решил "наказывать" детей за льготный проезд сдачей в виде множества монет. Всем понятно, что обилие мелочи может приносить неудобства, а дети и вовсе могут растерять все деньги.

"Почему мой ребенок должен терпеть издевательства неадеквата за деньги. Ребенок в шоке, приехала расстроенная", - добавила мама девочки.

К своей жалобе в социальных сетях она прикрепила фото автобуса и его номера. В комментариях пользователи пишут, что диспетчерская служба должна наказать водителя, который столь грубо "оторвался" на ребенке.

По мнению пользователей, многие работники общественного транспорта "присваивают" себе часть денег, которые пассажиры дают за проезд. А льготники и школьники лишают недобросовестных водителей такой возможности, от чего они и злятся.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре "домовитый" пенсионер разворовывал пешеходную аллею. Мужчина "по камушку" разбирал дорожку и попал на фото.

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Автор: Полина Кузенко