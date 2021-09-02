По словам очевидцев, мужчина каждый день приходил и уносил с собой брусчатку.

В Днепре пожилой мужчина разобрал часть пешеходной аллеи, чтобы забрать себе брусчатку.

Об этом в Facebook-сообществе "Наш Тополь 1" рассказал пользователь Владимир Бондаренко (сейчас пост удален).

"По камушку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото видно плод его действий! Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать!", - говорилось в посте.

Читайте такжеРоссийская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре (видео)В комментариях пользователи соцсети отметили, что пенсионера видят там уже не впервые: мужчина якобы каждый день приходил и уносил с собой брусчатку.

Позже Бондаренко сообщил, что свой пост про вандализм пенсионера удаляет, так как виновник вернул дорожку на место.

"Как и обещал Тимуровец, ту дорожку, которую он демонтировал, сегодня полностью восстановил! Спасибо ему за сознательность и за умение признавать свои ошибочные поступки, которые пришлось исправлять", - написал пользователь.

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Автор: Катерина Комолова