Расследование этого отравления также является "небыстрым процессом".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья жены руководителя ГУР Марианны Будановой и сотрудников разведки после отравления.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о состоянии расследования дела об отравлении офицеров ГУР и Будановой, а также об их самочувствии, Юсов отметил, что "самочувствие – приемлемое".

"Курс лечения продолжается. Госпитализация закончилась. Это длительный курс лечения. И постоянно под наблюдением врачей. Украинские врачи, украинские медицинские специалисты вовремя заметили, выполнили, предотвратили возможные плохие последствия. Поэтому этот процесс еще будет продолжаться", - рассказал он.

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Относительно расследования представитель разведки отметил, что это также небыстрый процесс. "Как только будут результаты, о которых можно будет сообщить общество, - это обязательно будет сделано", - сказал Юсов.

Также на вопрос, в связи с этой ситуацией были как-то изменены протоколы безопасности, представитель ГУР рассказал, что действительно были приняты дополнительные меры безопасности. "Все необходимые действия и выводы сделаны", - добавил он.

Отравление жены Буданова

28 ноября стало известно, что Буданова пережила отравление и лечилась в Украине в одном из медицинских учреждений. Также стало известно об отравлении нескольких сотрудников украинской военной разведки.

Отмечалось, что речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле.

Затем Юсов отмечал, что ведется внутреннее расследование, ведь речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.

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