Продолжается расследование, которым занимается подразделение собственной безопасности ГУР.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию с отравлением тяжелыми металлами жены руководителя разведки Марианны Будановой и соработников ГУР.

По его словам, ими пройден курс лечения, а в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор.

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройденный курс лечения в украинской клинике. И благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор – регулярные обследования. И это длительный процесс", - отметил он в эфире телемарафона.

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По его словам, такие случаи чрезвычайно сложны и требуют постоянного наблюдения.

"Надеемся, что ничего не угрожает жизни", - отметил Юсов. По его словам продолжается расследование.

"На данном этапе, согласно закону Украины о разведке, проводится внутреннее расследование. Им занимается подразделение собственной безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этим вопросом сейчас тщательно занимаются специалисты", - сообщил Юсов.

Отравление жены Буданова - детали

28 ноября стало известно, что Марианна Буданова пережила отравление и лечилась в Украине в одном из медучреждений. Также стало известно об отравлении нескольких сотрудников украинской военной разведки. Отмечалось, что речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле.

Представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что ведется внутреннее расследование, потому что речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.

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