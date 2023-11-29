На этом этапе, потому что речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей, расследованием занимается подразделение собственной безопасности ГУР.

Главное управление разведки Минобороны Украины на данный момент самостоятельно расследует отравление своих сотрудников и жены Буданова Марианны.

"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. Согласно статье 47, частей 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "о разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указанные инциденты расследует подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины", - рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП.

По его словам, на этом этапе, потому что речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей, расследованием занимается подразделение собственной безопасности ГУР.

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Юсов рассказал, что после изучения всех обстоятельств происшествия будет приниматься решение о привлечении других правоохранительных органов и передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.

Отравление жены Буданова - детали

Вчера стало известно, что Марианна стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле. Кроме этого, отравили еще нескольких работников разведки.

Буданова проходит лечение в Украине. Впоследствии представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он рассказал, что курс лечения жены Буданова почти завершен.

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