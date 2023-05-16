Глава САП Александр Клименко отметил, что детективы НАБУ получили информацию о коррупционной схеме в Верховном суде в начале этого года.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали детали коррупционной схемы в Верховном суде. По данным НАБУ и САП, подозрение Князеву еще не объявили, а следственные действия еще продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

"Зафиксировали ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" (Константина Жеваго - УНИАН) с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности...", - отметил он.

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По словам Кривоноса, они договорились о передаче взятки чиновникам суда за принятие нужного для Жеваго решения.

Через несколько дней после этого разговора - 15 марта - должно было состояться заседание по этому делу, но его перенесли, чтобы оттянуть время для аккумулирования средств и достижения "договоренностей".

"Параллельно происходила передача средств от бизнесмена к адвокату. И уже 19 апреля Верховным судо было принято решение. И уже после этого, в начале мая, адвокат получил от руководства Верховного суда указание относительно распределения этой неправомерной выгоды среди участников этой группировки судей", - сказал глава НАБУ.

Он уточнил, что 3 мая была передана первая часть взятки, а 15 мая - вторая, во время чего уже и было "на горячем" разоблачено руководство Верховного суда.

Кривонос подчеркнул, что во время проведения обысков были изъяты средства и получены доказательства, подтверждающие совершение преступления.

По его словам, члены этой преступной группировки пытались также оказывать влияние на избрание Высшей квалифкомиссии судей.

"Это дело на сегодня является приоритетом для нас. Есть взятка, есть мотив, есть зафиксированный факт, есть конкретные люди. И любого другого подтекста нет...", - подчеркнул глава НАБУ.

В свою очередь, глава САП Александр Клименко отметил, что детективы НАБУ получили информацию о коррупционной схеме в Верховном суде в начале этого года.

По его словам, вышеупомянутое адвокатское объединение было посредником в предоставлении взяток не только судья Верховного суда, но и других судов Украины.

Следовательно, речь идет о решении не только вышеупомянутых вопросов, но и о многих "других процессах в судебной системе", которые члены преступной группировки планировали "решать" в будущем.

На брифинге также обнародовали видео с записями телефонных разговоров фигурантов коррупционной схемы, во время которых они обсуждают детали коррупционной схемы.

В то же время, на брифинге прокуроры подтвердили задержание председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева, однако отметили, что подозрение ему пока не объявлено.

"Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с данными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении председателя суды. На это время задержан председатель ВСУ и принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному правонарушению", - сказал прокурор.

В то же время, Клименко уточнил, что задержаны два человека, а подозрения пока не объявлены, потому что следственные действия еще продолжаются.

Прокурор также уточнили, что Князеву инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 368 и ч. 4.369 Уголовного кодекса Украины - Получение неправомерной выгоды и предложение и обещание предоставления такой выгоды.

Коррупционный скандал в Верховном суде - детали

Вечером 16 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, в частности, речь шла о получении взяток руководством и судьями ВСУ.

Впоследствии стало известно, что на получении взятки в частности разоблачен председатель ВСУ Всеволод Князев, который возглавляет его с декабря 2021 года. По данным правоохранителей, речь идет о 2,7 млн долларов.

В сентябре 2019 года народному депутату Верховной Рады III–VIII созывов, бывшему владельцу банка "Финансы и кредит" Константину Жеваго было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов этого финучреждения. Банк, в свою очередь, признали неплатежеспособным.

Впоследствии экс-нардепа объявили в международный розыск, а 27 декабря 2022 года задержали в Куршевеле (Франция).

5 января 2023 года суд во Франции взял Жеваго "под судебный надзор" и определил ему залог в размере 1 млн евро, а также обязательства: сдать паспорта, не покидать территорию метрополии, трижды в неделю являться в полицию.