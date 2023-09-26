Сейчас, чтобы освободиться из-под ареста, Князев должен внести 45 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева. Однако, коллегия судей постановила в очередной раз уменьшить размер залога, который он может внести для освобождения из-под ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, в суде защитники Князева просили изменить меру пресечения для экс-главы ВСУ на любую, не предусматривающую содержания под стражей. Они и сам Князев подчеркивали, что у него нет средств для уплаты такой суммы залога, ведь его счета и счета его родных заблокированы.

Прокурор выступил против удовлетворения жалобы адвокатов. Коллегия судей приняла решение об оставлении Князева под стражей, однако уменьшила для него размер залога.

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"Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично ... определить ... залог в размере 45 млн гривен", - сказано в решении судей.

Следовательно, сейчас мера пресечения Князева действует до 16 октября.

Как сообщал УНИАН, Князева и адвоката, который передавал его взятку задержали 15 мая. За 2,7 млн долларов судьи Верховного суда должны были по одному из дел принять решение, выгодное для владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Из этих средств 1,8 млн долларов Князев должен был передать судьям, а остальное оставить в качестве "оплаты" посреднических услуг.

Впоследствии ВАКС взял Князева под стражу с альтернативой залога в более 107 миллионов гривен. Адвоката арестовали с возможностью внесения залога в 80 миллионов гривен.

Впоследствии суд несколько раз уменьшал размер залога для Князева и продолжал ему меру пресечения. Сначала залог уменьшили до 75 млн грн, а затем - до 55 млн грн.

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