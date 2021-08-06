Женщине, которая наехала на 28-летнюю жительницу Киева, грозит до трех лет ограничения свободы.

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении экс-главе санэпидслужбы Киева, которая на автомобиле Nissan Juke переехала жительницу Киева Наталью Дикую. В тот момент женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

В рамках начатого уголовного производства была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая определила, что в результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

"Мы установили, что водитель автомобиля "Ниссан", 1947 года рождения, во время изменения направления движения на перекрестке совершила наезд на 28-летнюю девушку, которая в это время переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Проведенная автотехническая экспертиза подтвердила, что виновником ДТП является водитель", - рассказал следователь Голосеевского управления полиции Игорь Чобот.

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит наказание от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан штрафа, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

ДТП с участием экс-главы СЭС Киева: что известно

Событие произошло первого мая текущего года на улице Саксаганского в Голосеевском районе столицы.

В результате ДТП жительница Киева Наталья Дикая получила травмы средней тяжести.

По ее словам, виновницей ДТП оказалась бывшая глава СЭС Киева, а теперь Шевченковского района Ирина Козлова, которая якобы связалась с ней только на 16-й день с момента аварии.

По словам Козловой, женщина не предоставила никакой финансовой помощи ей, потому что "сумма финансовой компенсации для нее не подъемная и пусть ее определяет суд".

Автор: Денис Прядко