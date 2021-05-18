По словам пострадавшей, виновницей ДТП оказалась бывшая глава СЭС Киеве Ирина Козлова, которая связалась с ней только на 16-й день с момента аварии.

В Киеве 1 мая на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича экс-глава СЭС Ирина Козлова переехала на автомобиле Nissan Juke жительницу Киева Наталию Дикую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook сама потерпевшая, обвинив бывшую чиновницу в попытке избежать наказания.

"Благодаря чуду и своей комплекции, я осталась жива, а не раздавлена под колесами машины. От удара и наезда у меня было выбито пять центральных зубов, разорвало десну, я получила сильное сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела, страшные головные боли и абсолютно невероятное психологическое потрясение", - написала Наталия.

Пострадавшая рассказала, что ей уже провели первую операцию и расписали план лечения зубов с ориентировочной суммой в 400 тысяч гривень.

По ее словам, виновницей ДТП оказалась бывшая глава СЭС Шевченковского района Ирина Козлова, которая связалась с ней только на 16-й день с момента аварии. При этом она не предоставила ей никакой финансовой помощи, так как "сумма финансовой компенсации для нее не подъемная и пусть ее определяет суд".

"Моей несостоявшейся убийцей оказалась Козлова Ирина Антониновна, 1947 года рождения. Ирина Антониновна 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а последние годы возглавляла СЭС Киева, а теперь Шевченковского района. Женщина весьма известная и, допускаю, влиятельная", - отметила Наталия.

По словам девушки, Ирина Козлова владеет 4‑комнатной квартирой в новом доме в центре Киева. Кроме того, женщина владеет паркоместом и несколькими земельными участками в столице на улице Лазурной. При этом стоимость каждого участка составляет около 100 тысяч долларов. Внуку и дочке также принадлежат земельные участки и недвижность в столице.

Также Наталия рассказала, что виновница ДТП и ее родственники уже несколько дней не выходят на связь. Наталия думает, что они пытаются "замять" дело в Голосеевском РУВД и хотят "опустить" его до административного правонарушения.

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Автор: Денис Прядко