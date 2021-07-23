Общая площадь загрязнения составляет более 600 м2.

Государственная экологическая инспекция обратилась в полицию из-за розовых луж на поле под Ривне, где ранее произошло ЧП на химзаводе. В ведомстве посчитали такие действия аграриев загрязнением и порчей земель.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в Facebook.

"Специалисты инструментально-лабораторного контроля ГЭИ исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной, тяжелых металлов (меди, цинка, свинца и других). Результаты экспертизы будут известны через неделю (именно столько времени ведет исследования)", - говорится в сообщении.

По словам Мальованого, общая площадь загрязнения составляет 635,8 м2.

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"Участки, на которых обнаружен разлив, арендуемых ООО "АКРИС АГРО". Госэкоинспекция направила заявление в Национальной полиции Украины по признакам уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса (загрязнение и порча земель)", - подытожил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, вблизи города Ривне в поле обнаружили лужи с розовой водой. На месте происшествия работали специалисты ГСЧС и экологи. Проводился забор проб почвы, воздуха и самой жидкости для проведения экспресс-анализов.

Позже стало известно, что розовая жидкость - это препарат "Префект". Он действует на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Препарат сертифицирован в Украине.

Автор: Анастасия Горбачева