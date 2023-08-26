В авиакатастрофе погибли три пилота.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области.

"Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине... Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты!" - отметил он.

При этом Олещук обратился к родственникам погибших: "Родные и близкие примите мои искренние соболезнования"

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"Пилоты пошли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах! Держимся!" - добавил Олещук.

Авиакатастрофа в Житомирской области

Как писал УНИАН, вечером 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли трое пилотов.

В Воздушных силах подтвердили факт авиакатстрофы, и что в ней погиб Джус - пилот 40-й бригады тактической авиации:

"Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас. Просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами".

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств авиакатастрофы.

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