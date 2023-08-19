По его словам, оба приказа сработали хорошо.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в ночь полномасштабного вторжения отдал два ключевых приказа.

Как рассказал генерал-лейтенант в эфире телемарафона, первый приказ был отдан в 3:20 - на территории Украины объявили план "Ковер", после которого все воздушные суда должны были покинуть воздушное пространство страны или переместиться на ближайший аэродром.

"Я собственными глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", - вспоминает офицер.

Второй приказ был отдан в 3.50 - всю военную авиацию подняли в воздух, поскольку ожидалось, что в первую очередь РФ будет бить по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам и радиолокационным средствам. Вся техника была рассредоточена, а подразделения изменили свою дислокацию.

"Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем", - подытожил Олещук.

Что еще сказал Олещук

По словам командующего ПС, союзники рассчитывали, что украинские военные будут овладевать ЗРК Patriot не менее 10 месяцев. Однако этот процесс завершили за 10 недель.

Олещук добавил, что в первые дни полномасштабной войны на встрече с президентом Владимиром Зеленским доложил о необходимости усиления ПВО. Систему ПВО удалось существенно продвинуть вперед благодаря военной помощи от стран-партнеров. Условно один NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить пять С-300.

Вас также могут заинтересовать новости: