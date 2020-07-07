В Одесской области водитель элитного Dodge на смерть сбил 10-летнюю девочку на переходе

Инцидент произошел в тот момент, когда девочка со своей тетей пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Сегодня в Одесской области, на трассе Киев-Одесса, водитель на автомобиле Dodge смертельно травмировал 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в одесской области, авария произошла в Беляевском районе, недалеко от села Алтестово.

Читайте такжеВ Луцке умер 25-летний патрульный, который на служебном автомобиле попал в ДТП (фото)

По предварительным данным, 48-летний водитель на Dodge сбил девочку, когда она со своей тетей пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Вишневом под Киевом водитель на переходе сбил женщину с маленьким ребенком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram