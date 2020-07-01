Под Киевом водитель на переходе сбил женщину с маленьким ребенком (видео)

По предварительной информации, мать и ребенок получили ушибы.

В Вишневом под Киевом водитель на переходе сбил женщину с маленьким ребенком.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они как раз шли по зебре, тогда как авто поворачивало с соседней улицы. Несмотря на небольшую скорость, водитель не увидел ни людей, ни детскую коляску. Остановился лишь тогда, когда сбил обоих.

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Как пояснил потом водитель полиции, он не смог правильно оценить ситуацию. На место происшествия прибыли полиция и медики.

По предварительной информации, мать и ребенок получили ушибы. Сейчас они находятся в шоковом состоянии, однако угрозы жизни нет. Но их таки увезли в больницу, чтобы проверить, нет ли у них внутренних травм.

Как сообщал УНИАН, в селе Подгайчики Золочевского района Львовской области в результате наезда грузовика погибла десятилетняя девочка.

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