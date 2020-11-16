Пострадали ли в аварии люди - пока неизвестно.

В Киеве вечером в понедельник произошло очередное ДТП, из-за которого оказалось заблокированным движение скоростного трамвая Борщаговской линии.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Как отмечается, на улице Борщаговской водитель Chevrolet Camaro вылетел с дороги, сбил ограду и вылетел на трамвайные пути.

"Движение скоростного трамвая парализовано. Проверяется информация о пострадавших и причинах ДТП", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован