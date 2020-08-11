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"Водитель задремал": в Киеве маршрутка влетела в МАФ (фото)

13:29, 11 августа 2020
Происшествия
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Киоск получил повреждения / Киев Оперативный Facebook

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на улице Генерала Наумова водитель маршрутки заснул и влетел в МАФ. К счастью, обошлось без травмированных", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали / Киев Оперативный Facebook

В комментариях киевляне иронично отметили, что теперь в столице будет меньше "зла".

"Борьба с МАФами продолжается", "Одно киевское зло въехало в другое киевское зло. На две штуки зла будет меньше", - говорится в комментариях. Также там уточняется, что в аварию попала маршрутка, которая идет со станции метро "Академгородок" до Ирпеня.

Водитель маршрутки заснул / Киев Оперативный Facebook

Ранее в Киеве молодые угнали маршрутку и гоняли по улицам.

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